СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что "конверт" функционировал с января 2019 года.

"Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди "клиентов" конвертцентра было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн. гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела.

В ходе следственных действий также обнаружены три "ботофермы", оборудованные организаторами конвертационного центра. Отмечается, что они могли использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более чем сотней патронов на Луганщине. ФОТО