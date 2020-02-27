44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"К Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Гончарука положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%). Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66 %)", - говорится в исследовании.

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"Оценивая работу правительства Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку "хорошо" или "отлично" (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо" (27%), или же поставили "двойку" (19%), или дали оценку "3" (удовлетворительно) - таких 37%. Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще должно работать", - отметили в КМИС.









С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.