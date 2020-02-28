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28.02.20 12:10

19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция. ФОТОрепортаж

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета, применившим физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Во время задержания правонарушителей пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.

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Напомним, 27 февраля в г.. Жмеринке полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринской городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 01
19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 02
19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 03

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