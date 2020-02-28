55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдела полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следственные действия продолжаются.



