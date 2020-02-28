В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Думская.
Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату, вынул чеку и угрожал подорвать себя и всех присутствующих.
"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - цитируют мужчину очевидцы.
Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория оцеплена.
Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.
По данным издания мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.
Позже стало известно, что граната стала муляжом.