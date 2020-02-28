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28.02.20 13:51

В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый обещал подорвать себя гранатой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Думская.

Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату, вынул чеку и угрожал подорвать себя и всех присутствующих.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - цитируют мужчину очевидцы.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория оцеплена.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.

По данным издания мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Позже стало известно, что граната стала муляжом. 

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В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 01
В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 02
В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 03

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