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28.02.20 14:55

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРЗ дезинфицируют городской транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевпасстранса" в Facebook.

"Влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения. В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства", - сказано в сообщении.

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 01

Также сотмечается, что врачи термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

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Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 02
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 03
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 04
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 05
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 06
Фото: Киевпасстранс

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 07

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