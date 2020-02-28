Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевпасстранса" в Facebook.

"Влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения. В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства", - сказано в сообщении.

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Также сотмечается, что врачи термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

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Фото: Киевпасстранс