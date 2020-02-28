Прокурор апеллировал к видеоматериалам, однако доказательства не были продемонстрированы, - судья Гольник о деле протестов в Новых Санжарах. ФОТО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила судья Лариса Гольник.

На заседание суда, следователь, расследовавший правонарушение, не пришел.

Однако, прокурор, Анатолий Буряк, сообщил, что за такие действия подозреваемый может понести ответственность сроком от пяти до восьми лет. Действия Галака классифицировали как тяжкое преступление. Подозрение, по мнению прокурора, обосновано, поскольку оно осуществляется на основании собранных доказательств - протокола места происшествия и показаниях потерпевших.

Адвокат подозреваемого утверждает, что обвинения прокурора бессмысленны и не имеют обоснованных фактов, которые бы доказывали вину потерпевшего: "Показания потерпевших, которые указаны, никоим образом не касаются Галака. Да. Он действительно присутствовал на протесте, однако, этого Закон не запрещает. Действия Галака были спровоцированы самими же правоохранителями, которые начали оттеснять людей, сделав так называемый "коридор".

Выяснять истинные обстоятельства этого дела пришлось судье Октябрьского районного суда, Ларисе Гольник: "Меня как следственного судью удивили не обвинения, а роль государства в этой ситуации. Я спросила у прокурора - где же была полиция диалога во время стычки. Он сказал, что этот вопрос не входит в рамки рассмотрения данного дела. По моему мнению, это абсолютно не так. Ведь насколько мне известно, протестующие не устраивали никаких провокаций до того момента, когда их начала оттеснять Нацполиция. Роль государства и полиции диалога заключается как раз в поиске компромиссов и коммуникации. Это общепринятые вещи в европейских государствах на государственном и бытовом уровне".

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В дальнейшем прокурор апеллировал к видеоматериалам, из которых должно было стать очевидным, что подозреваемый совершил преступление. Однако, сами видеоматериалы в перечень доказательств почему-то не попали и не были продемонстрированы.

"Прокурор ссылался на видеоматериалы нескольких телеканалов "Zik" и "News One" и на какие-то материалы, которые бы зафиксировала Нацполиция, однако, я, как следственный судья, этих материалов не видела. Прокурор говорит, что они в публичном доступе и этого должно быть достаточно для избрания меры пресечения. Однако, я считаю, что собранных доказательств суд не увидел. Михаил Галак действительно был на протесте, но это никоим образом не должно караться законом", - подчеркнула судья Гольник.

В ходе рассмотрения дела, судья зачитала постановление, в котором отказала в мере пресечения. По словам Гольник, постановление не отменяет подозрение следователей в уголовном преступлении Михаила Галака.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.