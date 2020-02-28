Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция "ЕС" провела акцию под ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как сообщили адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко, по решению Шевченковского суда дело, в котором Порошенко вызвали на допрос, должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления. К тому же выяснилось, что следователь Сергеева, которая якобы должна была допросить Порошенко 28 февраля, находится в отпуске.

"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет одно - давать зрелище. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должно было принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что оно очень занято политическими преследованиями", - отметил Порошенко.

По словам нардепа Артура Герасимова "сосредоточив в своих руках абсолютную власть, Зеленский показал полную непрофессиональность и невозможность защищать страну от тех вызовов, от тех проблем, с которыми страна и украинцы сталкиваются".

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"В последнее время меня не покидает тревожное ощущение и аналогии, которые предшествовали войне на востоке. Аналогии с периодом Януковича. Времена, когда преследовались патриоты Украины, когда преследовались крымские татары за желание свободы, за желание жить в свободной стране. В последнее время мы наблюдаем нечто подобное", - заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

Нардеп Вятрович обратил внимание на попытки представителей "пятой колонны" Кремля переписать историю Революции Достоинства: "Руководитель ГБР заявила о том, что она будет инициировать отмену закона об амнистии участников Майдана. Что это значит? Это значит, что тысячи людей, которые принимали участие в Майдане зимой 2014 года, если этот закон будет отменен, могут быть привлечены к ответственности".

"Все эти годы наша команда пыталась сделать ключевое - сохранить страну ... Сегодня, когда мы видим дела, по которым пятого Президента Украины вызывают в ГБР, то это действительно вызывает не удивление, а возмущение. Среди этих дел - дело моряков и такие вопросы, которые озвучивают только в кремлевских телестудиях", - подчеркнула нардеп Ирина Геращенко.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Потому что то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - заявил Порошенко.

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