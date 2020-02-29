ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Армія Inform" сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в данный момент новый образец бронежилета модульного находится в процессе совершенствования, а заинтересованность в предоставлении ВС Украины опытных партий таких бронежилетов проявили три производителя, один из которых иностранный. Эти опытные партии изготавливают в соответствии с разработанным техническим описанием "Бронежилет модульный" авторства постоянно действующей группы специалистов ВСУ.

Отмечается, что на данный момент первые военные (исследовательские) испытания уже прошла партия бронежилетов от одного из производителей. Результаты положительные - образец бронежилета претерпел значительные изменения, ориентировочно на 50%.

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"Перед нами стоят две основные задачи по модификации этого изделия. Первое: по результатам военных (исследовательских) испытаний разработать требования к чехлу бронежилета модульного. А именно: определить модель чехла и показатели качества материалов, из которых его изготавливают. А второй задачей является, по результатам баллистических испытаний, установить требования к плите. Самое главное - это методы проверки плиты", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.

В частности, в новом образце модульного бронежилета применена система быстрого сброса, что является обязательной составляющей для таких изделий в странах НАТО; плита - жесткий бронеэлемент типа stand alone отныне будут проверять отдельно; планируется проверка теплового воздействия на чехол бронежилета, а также сохранения его свойств после намачивания.



