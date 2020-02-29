Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "На Берлин". ФОТО

Наклейки обнаружили в перечне запасных частей и аксессуаров в технической документации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Аукцион на обслуживание автомобилей и спецтехники службы объявили 28 февраля. Начальная цена контракта – 800 тысяч рублей. Как указано в документации аукциона, наклейка к 9 мая "На Берлин" должна стоить не дороже 436 рублей.

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Специалист, ответственный за размещение этой закупки, затруднился объяснить появление наклейки "На Берлин" в технической документации. "Я ничего такого не размещал", - заявил он.