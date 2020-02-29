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29.02.20 11:40

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик. ФОТОрепортаж

В рамках Национальной программы "Большая стройка" на Харьковщине в этом году будет завершено строительство или реконструкция нескольких новых садиков.

Фото объектов опубликовал у себя в Facebook координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

К примеру, в Пивденном на финальной стадии находится реконструкция детского садика. Ранее он был рассчитан на 75 мест, но в него ходит 130 детей.

"После реконструкции в садик будет ходить 200 детей. Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет", - отметил Голик.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 01

Реконструкция садика также проходит в городе Люботин.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 02

В поселке Песочин (пригород Харькова) заканчивается строительство начальной школы и детского садика в микрорайоне "Надежда". Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 03

Напомним, Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского работает над реализацией программы, получившей название "Большая стройка". Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6,5 тыс. км дорог.

Как заявил ранее Юрий Голик, таких амбициозных планов не было за всю историю украинской независимости.

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