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29.02.20 14:20

ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, председателю тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из отделений центра обслуживания подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области, а также частному предпринимателю в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 4 т. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил. Управление полиции приобрело шины 1980 выпуска на сумму 249 000 гривен. Резина покупалась под видом новой и предназначалась для БТР-80. Впоследствии шины были переданы батальону полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области для использования во время ООС.

ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР 01
ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР 02

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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