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29.02.20 17:42

Суд отправил под арест 16 участников нападения на горсовет Жмеринки. ФОТО

3 из них могут внести залог в сумме 168 тысяч гривен, 13 — лишены такой возможности. Еще шестерых суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Всего суд избрал меру пресечения 22 участникам нападения на горсовет в Жмеринке.

"60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным, троим — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 000 гривен, шестерым — круглосуточный домашний арест", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ. ФОТО

В полиции также опубликовали фото, снятые у здания суда.

Суд отправил под арест 16 участников нападения на горсовет Жмеринки 01
Суд отправил под арест 16 участников нападения на горсовет Жмеринки 02

Напомним, 27 февраля группа лиц в масках ворвалась в здание горсовета Жмеринки, пытаясь сорвать проведение заседания. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

Полиция задержала 11 человек, в том числе лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

По делу о нападении на горсовет предъявили подозрения 19 лицам. Им инкриминируют хулиганство. Наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

В "Национальных дружинах" уверяют, что "титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета".

Также на Цензор.НЕТ: Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 февраля во время избрания меры пресечения задержанным за нападение на горсовет в здании суда распылили слезоточивый газ.

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