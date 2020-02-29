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29.02.20 17:58

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Греция не допускает на свою территорию беженцев из Сирии, для которых Турция открыла границу после обострения конфликта в Идлибе. Часть беженцев пытаются взять границу штурмом, часть — попасть в Грецию через реку.

Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает Лига.Нет, информирует Цензор.НЕТ.

В районе границы у Эвроса произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 01Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 02Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 03Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 04Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 05

Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон, и уровень воды низкий. Реку можно перейти вброд.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 06Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 07

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Тем временем к границе прибывают автобусы с беженцами из Адрианополя и Стамбула. Греческие власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 08Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 09Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 10

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

Также на Цензор.НЕТ: "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

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