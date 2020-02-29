Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает Лига.Нет, информирует Цензор.НЕТ.

В районе границы у Эвроса произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.

Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон, и уровень воды низкий. Реку можно перейти вброд.

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Тем временем к границе прибывают автобусы с беженцами из Адрианополя и Стамбула. Греческие власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

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После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.