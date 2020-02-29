Глава ОТГ вымогал $1,5 тыс. у предпринимателя на Хмельнитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера.
Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.