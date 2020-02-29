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29.02.20 19:23

Глава ОТГ вымогал $1,5 тыс. у предпринимателя на Хмельнитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одной из сельских объединенных территориальных громад Хмельницкой области, причастного к получению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера.

Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Глава ОТГ вымогал $1,5 тыс. у предпринимателя на Хмельнитчине, - СБУ 01
Глава ОТГ вымогал $1,5 тыс. у предпринимателя на Хмельнитчине, - СБУ 02
Глава ОТГ вымогал $1,5 тыс. у предпринимателя на Хмельнитчине, - СБУ 03

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