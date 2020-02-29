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29.02.20 19:44

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея. ФОТО

Делегация Украины прибыла в Стамбул, чтобы поздравить с юбилеем Вселенского патриарха Варфоломея, которому 29 февраля исполнилось 80 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Поздравления от имени президента Украины Владимира Зеленскому патрираху Варфоломею передал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 01

"Ваша Всесвятость! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальный защиту мира, достоинства, свободы и жизни", — говорится в поздравлении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина гордится связью тысячелетней давности, которая объединила ее с Константинопольским престолом, и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. "Эти отношения со Вселенской церковью оказали большое влияние на ход истории нашего народа, и их последствия сохраняют важность до сих пор", — подчеркивается в поздравлении.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 02

Президент Украины заверил Вселенского патриарха в готовности и в дальнейшем укреплять отношения Украины со Вселенским патриархатом, выразил ему благодарность за безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Варфоломей "может рассчитывать на поддержку Украины как надежного союзника в Вашей высокой миссии".

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29 февраля в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле продолжается богослужение по случаю 80-летнего юбилея Вселенского патриарха Варфоломея.

Поздравить Вселенского патриарха в Стамбул из Киева прибыла украинская делегация, в составе делегации — министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 03

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