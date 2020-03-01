На киевской Русановке автомобиль съехал в Днепр: водителя и пассажира спас прохожий. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Киев Оперативный".

"Вчера около 21:40 на Русановке водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в Русановский канал. Пассажира вытащили, что с водителем - пока неизвестно. На месте работают спасатели ГосЧС, полиция и врачи", - говорилось в сообщении.

Затем появилось видео ДТП.





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После этого стало известно, что людей из автомобиля доставал мужчина по имени Казбек, который проходил мимо в момент аварии.

"А вот Человек по имени Казбек. Этот парень без колебаний бросился в ледяную воду, чтобы спасти незнакомых ему людей. И ему это удалось. Потом еще и стыдливо отказывался от помощи себе", - говорится в комментарии.