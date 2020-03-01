В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

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По словам водителя маршрутки №198, он как раз подъехал к остановке, и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорание своим огнетушителем. К сожалению, самостоятельно не удалось потушить пожар и пришлось вызвать спасателей.

По прибытию бойцы ГСЧС быстро затушили возгорание, но от маршрутки почти ничего не осталось.

В результате пожара пострадал только водитель маршрутки - он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался - медики скорой оказали ему помощь на месте.

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