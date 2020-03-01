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01.03.20 14:12

В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 1 марта 2020 года, на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с главным корпусом Национальной академии внутренних дел, на столичной Соломенской площади, полностью выгорел маршрутный автобус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Видео - "Киев Оперативный"

По словам водителя маршрутки №198, он как раз подъехал к остановке, и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорание своим огнетушителем. К сожалению, самостоятельно не удалось потушить пожар и пришлось вызвать спасателей.

По прибытию бойцы ГСЧС быстро затушили возгорание, но от маршрутки почти ничего не осталось.

В результате пожара пострадал только водитель маршрутки - он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался - медики скорой оказали ему помощь на месте.

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В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 01
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 02
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 03
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 04
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 05

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В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 06
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 07
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 08
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 09

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