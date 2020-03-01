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01.03.20 23:25

Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане в воскресенье вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер.

Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ 01Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ 02

"Разговор безусловно, серьезный, но ведется тихими голосами. Ничего не слышу", - рассказал он.

Позже он добавил: "Они только что закончили разговор и ушли. Слышал мало, но слышал имя Игоря Коломойского".

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"Украинская правда" опубликовала видео, как Ермак и Гончарук покидают ресторан.

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