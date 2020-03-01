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01.03.20 23:57

Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая сегодня совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Автокефальная украинская церковь - это одна из побед нашего государства, это фундамент нашей духовной жизни, фундамент нашей государственности. Мы верим, что какие бы замыслы не были у государства-агрессора, ему не удастся ничего сделать, потому что Бог благословил наше государство и Бог благословил автокефальную церковь Украины", - отметил в своей речи архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Во время богослужения присутствующие помолились за Героев Небесной сотни, павших в войне на Донбассе, всех, кто отдал свою жизнь, защищал и защищает Украину.

"Нам, украинцам, очень приятно, что имеем возможность не впервые молиться, посещать литургию, которая проходит на украинском языке. Хочу вспомнить события 20 февраля 2014 года, когда на Майдане неравнодушные украинцы вышли против режима, который не давал нам развиваться", - сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

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Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 01
Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 02
Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 03

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