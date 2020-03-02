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02.03.20 10:33

В результате тройного ДТП на Днепропетровщине один человек погиб, еще четверо госпитализированы, - полиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Автомобильная авария произошла сегодня, 2 марта, около 4:25. Как предварительно установлено следователями, автомобиль "ВАЗ" под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "DAF". После этого "ВАЗ" продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в салоне которого находилось 8 пассажиров. Пассажиры "Mercedes" от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

В результате тройного ДТП на Днепропетровщине один человек погиб, еще четверо госпитализированы, - полиция 01

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо пассажиров "ВАЗ" были госпитализированы в больницу.

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В результате тройного ДТП на Днепропетровщине один человек погиб, еще четверо госпитализированы, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

В настояще время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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