"Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из харьковских пабликов в Twitter.

Молодой человек в медицинской маске вышел к памятнику Т. Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я - человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".



Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков

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Напомним, 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".