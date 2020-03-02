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02.03.20 11:00

"Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет. ФОТО

В центре Харькова молодой китаец устроил одиночный пикет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из харьковских пабликов в Twitter.

Молодой человек в медицинской маске вышел к памятнику Т. Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я - человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

Я не вирус! Я - человек!: китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет 01
Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков

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Напомним, 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

Я не вирус! Я - человек!: китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет 02

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