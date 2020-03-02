Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает Цензор.НЕТ.

Впоследствии углубленная проверка подтвердила фейковость паспорта. Об этом свидетельствовал ряд признаков - от несоответствия нанесения данных до имитации элементов защиты от подделки.

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Мужчину пограничники немедленно задержали. Во время беседы он признался, что является гражданином России. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия по установлению личности иностранца.

За попытку незаконного пересечения государственной границы правонарушителя привлекли к административной ответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".