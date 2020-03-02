Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает Цензор.НЕТ.
Впоследствии углубленная проверка подтвердила фейковость паспорта. Об этом свидетельствовал ряд признаков - от несоответствия нанесения данных до имитации элементов защиты от подделки.
Мужчину пограничники немедленно задержали. Во время беседы он признался, что является гражданином России. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия по установлению личности иностранца.
За попытку незаконного пересечения государственной границы правонарушителя привлекли к административной ответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".