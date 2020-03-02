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02.03.20 12:24

Полицию Закарпатья после стрельбы в Мукачево возглавил экс-начальник криминальной полиции Киевщины Шляховский. ФОТО

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области получило нового руководителя, которого сегодня представили в Ужгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области, им назначен полковник полиции Александр Шляховский.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, Шляховский - опытный оперативник, который прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области.

Полицию Закарпатья после стрельбы в Мукачево возглавил экс-начальник криминальной полиции Киевщины Шляховский 01
Полицию Закарпатья после стрельбы в Мукачево возглавил экс-начальник криминальной полиции Киевщины Шляховский 02

"Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - заявил Клименко.

В свою очередь новый руководитель поблагодарил за доверие и заявил о готовности к выполнению всех поставленных задач.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Были ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских охраняют круглосуточно с 9 февраля.

11 февраля отстранили от работы все руководство местной полиции.

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