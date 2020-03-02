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02.03.20 16:02

Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине. ФОТО

В селе Веселый Подол на Полтавщине до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, корреспондент которого побывал в селе.

Согласно имеющейся информации, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самом Ленине видно две дыры.

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.

Руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии LB.ua рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник. "Но я понимаю, что без давления на местную власть, это может никогда не произойти", - рассказал он.

Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине 01

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