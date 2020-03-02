У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", - заявила глава ведомства.

По словам Юлии Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.

По словам министра, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации: "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году".

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - добавила Юлия Соколовская.

Также читайте: Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук