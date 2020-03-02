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02.03.20 19:09

Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали. ФОТО

При обыске полицейские изъяли у пассажира 2 боевых гранаты с запалами - "Ф-1" и "РГД-5".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 граната "Ф-1" и 1 - "РГД-5" с запалами к ним", — сказано в сообщении.

На место тут же выехали взрывотехники. Гранаты изъяли, а мужчину — задержали.

Выяснилось, что ему 22 года, и он — житель Кировоградской области.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют, где мужчина взял гранаты и куда их вез.

Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали 01
Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали 02

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