Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания", — сказано в сообщении.

Вражеский снаряд попал в кабину грузовика, отметили в прокуратуре.

"Приблизительное расстояние до автомобиля составляла 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела — жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", — добавили в пресс-службе.

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На месте происшествия следователи изъяли элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и сам грузовик. И то, и другое отправят на экспертизу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта в в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

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