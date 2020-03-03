Во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Павлограде погибли две женщины, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела двух женщин. Пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке человека.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м.

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Пожар локализован в 4:27 и ликвидирован в 4:36.



Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Всего для ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления.