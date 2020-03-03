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03.03.20 09:17

Во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Павлограде погибли две женщины, - ГСЧС. ФОТО

3 марта в 4:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Сташкова города Павлоград.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела двух женщин. Пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке человека.

Во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Павлограде погибли две женщины, - ГСЧС 01

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м.

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Пожар локализован в 4:27 и ликвидирован в 4:36.

Во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Павлограде погибли две женщины, - ГСЧС 02
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Всего для ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления.

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