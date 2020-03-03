Спасатели третьи сутки ищут пропавших на Киевщине рыбаков. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 28 февраля около 10:00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля, после чего связь с ними исчезла.

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1-2 марта проводились поиски пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Продолжение поисковых работ запланировано на сегодня.

В целом к поиску привлекались 27 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 12 человек и 4 единицы техники (в том числе вертолет).







