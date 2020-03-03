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03.03.20 11:35

Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд. ФОТО

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что поступления от таможни в феврале составили 22,6 млрд грн или 78,3% от плана, тогда как в отчете Госказначейства фигурирует цифра в 73,8% (21,28 млрд грн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на старницу в фейсбуке группы "Митники".

"В таблице Госказначейства выполнение плана таможней в феврале 2020-го зафиксировано на уровне 73,8%. А госпожа Маркарова говорит о 78,3%", - говорится в сообщении.

Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд 01Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд 02

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Также обращается внимание на сообщение о росте поступлений ГФС за февраль 2020-го в сравнении с февралем 2019-го при реально меньшей сумме: указано 67,7 млрд гривен поступлений за 2019 год, а в свежем отчете Министерства финансов - 62,2 миллиарда, но при этом это говорится, что "на 9,9% выше февраля 2019-го".

Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд 03
Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд 04

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Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд 05

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