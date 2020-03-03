СБУ подозревает настоятеля храма из Ривненской области в торговле оружием. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией", - сказано в сообщении.

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Установлено, что из зоны ООС священник возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Для того, чтобы избежать разоблачения, после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах г.Ривне.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. грн.







В рамках уголовного производства открыто подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.