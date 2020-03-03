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03.03.20 16:20

Послы G7 поддержали реформу прокуратуры, - Офис генпрокурора. ФОТО

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал послам стран "Большой семерки" (G7) о проводящейся в Украине реформе органов прокуратуры.

"Обсуждая вопросы изменений в системе украинской прокуратуры, послы поддержали реформу и обратили внимание на важность постоянства и поступательности процессов, которые происходят. Рябошапка сообщил, что это комплексная и длительная реформа, которая уже имеет первые результаты", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что первым результатом реформы стала оптимизация центрального аппарата – Офиса генпрокурора, в который в настоящее время проходит добор кадров.

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Послы G7 поддержали реформу прокуратуры, - Офис генпрокурора 01

Кроме того, в Офисе генпрокурора напоминают о старте 2 марта аттестации прокуроров региональных прокуратур.

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