Хозяину Subaru в Харькове залили лобовое стекло красной краской и положили на дворники боевую гранату. ФОТО

Предмет, похожий на гранату, был обнаружен на дворниках автомобиля "Subaru" на улице Гвардейцев Широнинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По заключению специалистов, изъятый ​​предмет является ручной гранатой РГД-5. Боеприпас был обезврежен на месте", — сказано в сообщении.

На опубликованном с места происшествия фото видно, что половина лобового стекла машины залита красной краской.

Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежит машина.

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Решается вопрос об открытии производств по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.



