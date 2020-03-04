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04.03.20 10:00

Айсберг "русского мира", старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новые лица закончились...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказалось, что просто новым быть недостаточно. Надо еще быть в чем-то опытным, - глава партии "Слуга народа" Корниенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

И никакого мира в глазах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Принуждение правительства к отставке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Логично

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть план!

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Заложник

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Как же так можно?

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Айсберг "русского мира"

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