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04.03.20 10:40

СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Одессе и Запорожье очередных агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы. Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой Новороссии. Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока 01
СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока 02

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Следователи органов государственной безопасности сообщили жителю Одессы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

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