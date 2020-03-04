СМИ опубликовали темник для "слуг народа" по перезагрузке Кабмина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный документ оказался в распоряжении ZN.UA.

Темник содержит вступление на три блока (структура, кадры, политика), в каждом из которых описывается и обосновывается тот или иной шаг. В частности, дается опровержение того, что предложенный на пост премьер-министра Денис Шмыгаль является человеком олигарха Рината Ахметова.







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28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.