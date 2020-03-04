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04.03.20 11:06

СМИ опубликовали темник для "слуг народа" по перезагрузке Кабмина. ФОТО

Нардепам от "Слуги народа" раздали пояснения причин перезагрузки правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный документ оказался в распоряжении ZN.UA.

Темник содержит вступление на три блока (структура, кадры, политика), в каждом из которых описывается и обосновывается тот или иной шаг. В частности, дается опровержение того, что предложенный на пост премьер-министра Денис Шмыгаль является человеком олигарха Рината Ахметова.

СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 01
СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 02
СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 03

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28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

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