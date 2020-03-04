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04.03.20 11:38

Воин 58-й ОМПБр Владимир Черненко погиб 3 марта в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Вчера, 3 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела со стороны наемников РФ погиб Владимир Черненко, 1995 года рождения, житель города Новгород-Северский Черниговской области, старший сержант, военнослужащий 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом на своей странице сообщает Черниговский областной военный комиссариат, передает Цензор.НЕТ.

"Командование Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с глубоким прискорбием сообщает, что 3 марта во время обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 г.р., военнослужащий в/ч А4427.

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Владимир Черненко призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.

Командование и личный состав Черниговского областного ТЦК и СП выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина...

О дате похорон будет сообщено позже", - отмечается в сообщении.

Воин 58-й ОМПБр Владимир Черненко погиб 3 марта в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ 01
Воин 58-й ОМПБр Владимир Черненко погиб 3 марта в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ 02
Воин 58-й ОМПБр Владимир Черненко погиб 3 марта в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ 03

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