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04.03.20 12:09

Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Незаконное перемещение через границу медицинских масок предотвратили сегодня ночью военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда.

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

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Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые мероприятия.

Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 01
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 02
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 03
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 04
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 05

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