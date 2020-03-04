Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.





Нардеп от "СН" Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") не скрывает теплого отношения к однопартийцу Александру Куницкому

Нардепы от "Голоса" Юлия Клименко и Андрей Осадчук

"Слуги народа" Бужанский и Смаглюк-Василевская ведут беседу с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем





Глава фракции "СН" Давид Арахамия держит список с фамилиями однопартийцев Куницкого, Чернева, Васылива, Гетманцева, Бабака

И показывает его коллеге по фракции Савченко

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук что-то демонстрирует коллеге Федору Вениславскому ("Слуга народа")

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Арахамия совершает обход со списком, а его коллеги по фракции Максим Бужанский и Юлия Яцик в это время ведут разговор

Бужанский задумчив

"Слуга народа" Вадим Струневич держит в руке розданный нардепам постер с призывом освободить врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета

Константин Бондарев ("Батькивщина") ведет стрим

Нардепы от "ЕС" Петр Порошенко, Артур Герасимов и Михаил Забродский

Гетманцев пришел в гости в президиум Рады

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Максим Ткаченко от "СН" в чем-то убеждает коллегу

"Слуги народа" Дубинский и Бужанский обмениваются победным рукопожатием

"Слуги" in red Оксана Дмитриева и Ольга Руденко

На вкус и цвет..