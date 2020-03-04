Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Нардеп от "СН" Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") не скрывает теплого отношения к однопартийцу Александру Куницкому
Нардепы от "Голоса" Юлия Клименко и Андрей Осадчук
"Слуги народа" Бужанский и Смаглюк-Василевская ведут беседу с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем
Глава фракции "СН" Давид Арахамия держит список с фамилиями однопартийцев Куницкого, Чернева, Васылива, Гетманцева, Бабака
И показывает его коллеге по фракции Савченко
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук что-то демонстрирует коллеге Федору Вениславскому ("Слуга народа")
Арахамия совершает обход со списком, а его коллеги по фракции Максим Бужанский и Юлия Яцик в это время ведут разговор
Бужанский задумчив
"Слуга народа" Вадим Струневич держит в руке розданный нардепам постер с призывом освободить врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета
Константин Бондарев ("Батькивщина") ведет стрим
Нардепы от "ЕС" Петр Порошенко, Артур Герасимов и Михаил Забродский
Гетманцев пришел в гости в президиум Рады
Максим Ткаченко от "СН" в чем-то убеждает коллегу
"Слуги народа" Дубинский и Бужанский обмениваются победным рукопожатием
"Слуги" in red Оксана Дмитриева и Ольга Руденко
На вкус и цвет..