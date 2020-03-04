Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов – за все это мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.

Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, изучении черных ящиков.

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из черных ящиков", - отметил глава государства.

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Стороны также обсудили ход реформ в Украине. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил удовлетворение их высоким темпом.

Отдельно остановились на инвестициях.

"С экономической точки зрения инфраструктура - наш приоритет. Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - Зеленский.

Президент Украины подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточил внимание на реформировании правовой системы.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.

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