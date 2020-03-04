Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Украинское государство в разных плоскостях скатывается к тоталитарному недемократическому государству, имеющего образы коллективного, "советского" концлагеря, поскольку права на свободу слова уже нет. Права на выражение собственного мнения нет, права на оборону своего государства также нет. Яркий пример - преследование активных участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", - отметила Федына.

По словам Федыны, организация "Ukrainian Cyber Alliance" с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений.

"Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими "пришельцами", чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, привели к ситуации с расстрелами на Майдане власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство", - подчеркнула она.

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Нардеп Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" отправили соответствующие запросы к председателю Национальной полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием прекратить преследование активистов организации "Ukrainian Cyber Alliance".

25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.

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