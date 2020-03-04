11 добровольцев получили статус участника боевых действий, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы чтим добровольцев, вручая им статус участника боевых действий:
1. Долинский Павел Анатольевич, ДУК
2. Полонников Виталий Васильевич, ДУК
3. Приймак Екатерина Андреевна, ДУК
4. Рыбальченко Олег Игоревич, ОУН
5. Фундурат Никита Андреевич, ДУК
6. Андрушечко Владимир Ростиславович ДУК / УДА
7. Лычко Тарас Владимирович, ОУН / УДА
8. Мусяк Владимир Игоревич (Пират), УДА
9. Снисар Александр Викторович, ДУК
10. Збанатский Дмитрий Сергеевич, ОУН
11. Гергерт Андрей Любомирович (Червень), УДА
Этим Героям мы вручили первые УБД. В работе в комиссии еще более сотни пакетов документов. Этот процесс уже не остановить. Я начинала свою работу в Министерстве с этого вопроса. Рада, что мы его завершили, хотя и в последний день моего пребывания в должности. Благодарности. Прежде всего самим ребятам - Вы наши Герои. Во-вторых, девушкам из ОО Добровольцы, Анне Демиденко и Насте Римар. Именно они стали основной движущей силой изменений. В-третьих, всем тем нашим побратимам-военным, кто присоединился к сбору документов. И напоследок. Мы знаем, что есть вопрос о статусе УБД для погибших добровольцев. Таких - немного. Но мы доведем и эту работу до конца. Справедливость есть! Служу народу Украины!" - рассказала Коляда.