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04.03.20 19:59

"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Драматический день в ВР - на внеочередном заседании заседании ВР 4 марта депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука и назначили премьером Дениса Шмыгаля. Также было назначено большинство министров нового Кабмина.

День 4 марта от корреспондента Цензор.НЕТ.

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 01

В Раду прибыл президент Зеленский

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 02

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 03

Правительственная ложа перед отставкой

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 04

Фракция "Слуга народа"

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 05

Премьер Гончарук - последний день на своей должности

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 06

Фракция ЕС

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 07
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 08

Выступление Зеленского 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 09
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 10


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 11

Гончарук перед отставкой 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 12

Глава фракции "СН" Корниенко и вице-спикер Стефанчук

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 13

4 марта Шмыгаль стал премьер-министром Украины

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 14
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 15

Голосование за отставку 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 16

Руководство фракции "СН" - Корниенко  и Арахами вместе с коллегой Дубинским

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 17
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 18

Дубинский и Деркач

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 19
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 20
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 21

"Слуга народа" Сольский 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 22

Нардеп от ЕС Гончаренко резко критикует позицию фракции "СН"

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 23
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 24

Гончарук после отставки 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 25
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 26
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 27
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 28

Депутаты за чтением Цензор.НЕТ

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 29

"Слуга народа" Ткаченко и президент Зеленский


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 30

Переписка "слуг народа" - Команда Арахамии: "Все в кинозал. Карточки с собой. Слушаем Президента, Премьера и голосуем. Вопрос передаем Фрису".


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 31

Переписка "слуги народа" Литвиненко

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 32
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 33

Ответ абоненту "Славон" -  первый в зале . Мы их возим. 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 34
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 35

Стефанчук и Зеленский 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 36
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 37

У некоторых депутатов хватало времени на изучение труда российского либерального историка Олега Хлевнюка.

Фото - Цензор.НЕТ

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