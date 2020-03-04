"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

День 4 марта от корреспондента Цензор.НЕТ.
В Раду прибыл президент Зеленский
Правительственная ложа перед отставкой
Фракция "Слуга народа"
Премьер Гончарук - последний день на своей должности
Фракция ЕС
Выступление Зеленского
Гончарук перед отставкой
Глава фракции "СН" Корниенко и вице-спикер Стефанчук
4 марта Шмыгаль стал премьер-министром Украины
Голосование за отставку
Руководство фракции "СН" - Корниенко и Арахами вместе с коллегой Дубинским
Дубинский и Деркач
"Слуга народа" Сольский
Нардеп от ЕС Гончаренко резко критикует позицию фракции "СН"
Гончарук после отставки
Депутаты за чтением Цензор.НЕТ
"Слуга народа" Ткаченко и президент Зеленский
Переписка "слуг народа" - Команда Арахамии: "Все в кинозал. Карточки с собой. Слушаем Президента, Премьера и голосуем. Вопрос передаем Фрису".
Переписка "слуги народа" Литвиненко
Ответ абоненту "Славон" - первый в зале . Мы их возим.
Стефанчук и Зеленский
У некоторых депутатов хватало времени на изучение труда российского либерального историка Олега Хлевнюка.
Фото - Цензор.НЕТ