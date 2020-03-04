Трое жителей Киевщины переделывали оружие в боевое и продавали в интернете, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, группа, в состав которой входило трое жителей Киевщины, наладила переработку оружия, в том числе устаревших образцов, для приведения их в боевое состояние, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Мастерские по изготовлению средств поражения фигуранты обустроили в производственном помещении по месту работы и дома двух участников группировки.
Через специализированные интернет-платформы они предлагали клиентам готовый товар, который заказчики получали по почте.
Сотрудники СБУ задокументировали факты незаконной реализации 6 пистолетов ПМ и пистолета-пулемета.
Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты 10 пистолетов и револьверов, два пистолета-пулемета, одна винтовка, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию (заготовки ударно-спускового механизма, ствола, пружины, рукоятки, гильзы, пули) и более 1000 патронов.
Правоохранители задержали участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия проводились совместно с Подольским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.