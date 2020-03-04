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04.03.20 23:14

Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия. ФОТОрепортаж

С 4 марта коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" усилило контроль над обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования на конечных остановках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Одессы, мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки", - отмечается в публикации.

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Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 01
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 02
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 03
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 04

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Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 05
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 06
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 07
Фото: omr.gov.ua

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

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