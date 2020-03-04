Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Одессы, мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки", - отмечается в публикации.

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Фото: omr.gov.ua

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

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