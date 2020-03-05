Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы "откатов", - МВД. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудниками областного управления стратегических расследований, следственного управления полиции и прокуратуры области были задокументированы многочисленные факты получения чиновниками "откатов"... Должностное лицо и представитель коммерческой структуры задержаны во время передачи средств", - говорится в сообщении.

Была задокументирована противоправная деятельность руководства одной из угольных шахт региона. С целью собственного обогащения наладили процесс реализации угля за наличные, без должного отражения в бухгалтерском учете, а также продажау угля по заниженной цене. За такую убыточную для предприятия "услугу" получали от покупателей "откат" в размере 250 гривен с тонны.

В рамках уголовного производства в течение февраля - марта было задокументировано более 20 фактов получения руководителем шахты неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности. Средства были предоставлены за возможность приобретения качественного угля по заниженной цене.

Чиновника угольного предприятия и представителя общества задержали при передаче еще одного "транша". Общая сумма полученного "отката" составляет 27 650 грн.

Решается вопрос о сообщении руководителю угольной шахты о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

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