Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, усиление системы морской охраны и защиты границ - это уже второй очень важный после авиации МВД по масштабу украинского-французский проект.

Глава МВД отметил, что украинская морская граница сегодня - это 1448 км или - 765 миль морского участка государственной границы Украины, из которых: 509 миль - Черным морем, 132 мили - Азовским море, 26 миль - Керченским проливом, 98 миль - протяженность границы по реке Дунай. Площадь исключительной (морской) экономической зоны составляет более 21 000 квадратных миль.

"Поскольку морской участок украинской границы на сегодня самый незащищенный - мы нуждаемся в усилении и мобильности на воде. В оккупированном Крыму остались базы и 19 наших пограничных кораблей и катеров, а 80% имеющихся судов - технически устаревшие и требуют постоянного обновления ", - сказал Аваков.

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Отмечается, что предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и максимально соответствовало потребностям пограничной службы. Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и согласилась на частичную локализацию - каждый 4 корабль будет построен на одном из Николаевских судостроительных заводов Украины. Более того, суда будут изготавливаться из морского алюминия, поэтому они будут более легкие и маневренные.

"Наша цель - максимально использовать продукцию украинских производителей, которая соответствует европейскому качеству и украинским потребностям (скоростные RIB-лодки Харьковского производства, корабельное вооружение и т.п.); получить современные технологии и навыки работы с морским алюминием", - рассказал министр.

Аваков отметил, что за 3 года все 20 кораблей будут на вооружении Государственной пограничной службы Украины, а украинские корабелы смогут уже самостоятельно строить аналогичные суда для наших потребностей.

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Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Стоимость контракта между Францией и Украиной составляет 136 500 000 евро. Стоимость одного полностью укомплектованного корабля - 6 825 000 евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствование под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.









