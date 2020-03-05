Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не больны коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам Скалецкой, в течение двух недель вся Украина имела возможность детально следить за обсервацией эвакуированных из Ухани граждан.

"Мы подробно освещали все ее аспекты: состояние здоровья, результаты анализов, вопросы быта. Я хочу поблагодарить каждого, кто находился эти дни в обсервации, за ответственное отношение и понимание. Вы молодцы! Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации. Вы настоящие профессионалы! Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживал нас все это время: присланным письмом, подаренной книгой и просто добрым словом", - добавила она.

Скалецкая надеется, что их пример поможет обществу осознать необходимость ответственного оношения к своему собственному здоровью и здоровью других.

"И еще раз хочу поблагодарить всю команду Министерства здравоохранения за ежедневную упорную работу. Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное - провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают", -подытожила Скалецкая.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 февраля, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.

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