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05.03.20 12:09

Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера в двух пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили и не пропустили в Украину двух граждан РФ, которые ранее посещали оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Что касается первого - пассажира рейса "Рига-Киев" сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.

Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что этот человек посещал территорию оккупированного полуострова АР Крым.

В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

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Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба 01
Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба 02

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